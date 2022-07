Großbrand bei Reifen Göggel

Gestern Abend gegen 23:30 Uhr ist es bei Deutschlands größtem Großhändler Reifen Göggel (Gammertingen) zur einem Brand gekommen. Zumindest sind nach Angaben des Polizeipräsidiums Ravensburg zu diesem Zeitpunkt die ersten Meldungen über ein Feuer auf dem Firmengelände des Unternehmens eingegangen. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand eine neu errichtete Lagerhalle mit Verwaltungstrakt in Brand.

Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot – 275 Feuerwehrleute nebst Rettungsdienst mit 40 Personen, fünf Notfallseelsorgern sowie zwei Streifen der Polizei – vor Ort war, brachte den Brand unter Kontrolle und verhinderte so dessen Ausbreitung auf weitere Gebäude. Der Rettungsdienst behandelte vier Personen mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Wo sich diese vier Personen bei Brandausbruch aufhielten, ist bislang unklar. In der Firma selbst wurde zu der Zeit nicht gearbeitet, es hielten sich nach Angaben von Zeugen jedoch Personen einer Firmenveranstaltung auf dem Gelände auf.

Denn Inhaber Bruno Göggel feierte an diesem Tag seine Hochzeit. Zur Brandursache macht die Polizei aufgrund noch andauernder Ermittlungen noch keine Aussagen. Der Schwarzwälder Bote berichtet unter Berufung auf einen Augenzeugen allerdings davon, dass ein Feuerwerk anlässlich der Feierlichkeiten vor Ort Auslöser des Feuers gewesen sein sollen. Es habe einen Reifenstapel entzündet, woraufhin die Flammen dann auf weitere Reifenstapel und letztlich auf das Lager- und Verwaltungsgebäude des Großhändlers übergegriffen hätten. In weiteren Medienberichten ist von einem Millionenschaden die Rede. christian.marx@reifenpresse.de