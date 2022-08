Containerlager mit Reifen in Brand geraten

In der Nacht zu vergangenem Sonntag ist die Feuerwehr Dortmund zu einem Brand auf dem Firmengelände eines Gebrauchtwagenhandels gerufen worden. Dort standen Reifen in Flammen, die in einem Überseecontainer gelagert waren, sowie ein nebenstehender Bauwagen. Durch den Brand ist es nach Angaben der Einsatzkräfte zu keiner unmittelbaren Gefährdung von Personen gekommen – jedoch sei die Rauchentwicklung aufgrund der brennenden Reifenteile zeitweise sehr stark gewesen. Obwohl sich die Löscharbeiten aufgrund der zahlreichen auf dem Gelände abgestellten Fahrzeuge schwierig gestalteten, konnte ein Übergreifen des Feuers auf die meisten der dortigen Autos sowie die Nachbargrundstücke verhindert werden. „Wegen des starken Rauches kam es auch zu einer Geruchsbelästigung in einem nahe gelegenen Krankenhaus. Der Umweltdienst der Feuerwehr hat dort in allen Geschossen Messungen durchgeführt. Mit den Messgeräten der Feuerwehr konnten im Gebäude des Krankenhauses keine gefährlichen Stoffe nachgewiesen werden“, berichtet die Feuerwehr Dortmund. Die Ermittlung der Brandursache liegt nun in den Händen der Polizei. cm