Transportunternehmen: Goodyear geht mit Nachhaltigkeits-Umfrage ins zweite Jahr

Goodyear lädt das zweite Jahr in Folge Transport- und Logistikunternehmen in Europa dazu ein, im Rahmen des Sustainable Reality Surveys zu schildern, welche Erfahrungen sie im Zusammenhang mit einem nachhaltigeren Transport gemacht haben und welche Maßnahmen sie ergreifen. Im vergangenen Jahr hatten mehr als 1.000 Fuhrparks zu den Ergebnissen der Umfrage beigetragen. Anlässlich der jetzt anlaufenden Folgeumfrage ergebe sich laut Goodyear nun „die erste Gelegenheit, Trends zu erkennen und herauszufinden, ob sich die Perspektiven geändert haben. Die Ergebnisse des letzten Jahres waren ein faszinierender Einblick in die Reaktion der Branche auf das Thema Nachhaltigkeit.“ Die diesjährige Umfrage werde auf diesen Ergebnissen aufbauen. Bei Interesse, können Sie hier an Goodyears Sustainable Reality Survey teilnehmen. ab