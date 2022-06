Leicht mehr Zuversicht bei Nokian

Der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen den Aggressor Russland bergen Nokian Tyres zufolge zwar noch immer einige Unsicherheiten für den finnischen Reifenhersteller insbesondere angesichts seiner breiten Produktionsbasis in dem an seine Heimat angrenzenden Nachbarstaat. Dennoch scheint man nun wieder etwas positiver in die Zukunft zu blicken als zuletzt. War Nokian bei Vorlage seiner Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres davon ausgegangen, Umsatz und operativer Gewinn des Unternehmens im Gesamtjahr 2022 würden angesichts der Umstände wohl signifikant hinter den 2021 erzielten Werten zurückbleiben, fällt die Einschätzung nun nicht gar so negativ aus. Jedenfalls spricht der Reifenhersteller aktuell davon, dass dank einer nach wie vor hohen Nachfrage und umgesetzter Preiserhöhungen, um Kostensteigerungen entgegenzuwirken, aus jetziger Sicht zumindest die Umsatzerlöse das Vorjahresniveau erreichen könnten – oder aber darunter zu liegen kämen, dabei dann jedoch wohl nicht mehr so deutlich wie noch im April befürchtet. Allerdings rechnen die Finnen für dieses Jahr nach wie vor mit einem operativen Gewinn, der signifikant unter dem von 2021 liegen werde. cm