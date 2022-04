Nokian Tyres kassiert Jahresprognose angesichts einer „beträchtlichen Unsicherheit“

Auch wenn man auf den ersten Blick an den Zahlen, die Nokian Tyres jetzt für das erste Quartal vorgelegt hat, noch keinen Russland-Effekt erkennen kann, so kassiert der finnische Hersteller vorsorglich für das gesamte Geschäftsjahr seine bisherige Prognose, gibt angesichts einer „beträchtlichen Unsicherheit“ aber keine neue ab, außer dass die Zahlen „beträchtlich zurückgehen“ werden. Denn: Nokian Tyres produziert den größten Teil seiner in der EU verkauften Reifen in seinem Werk in St. Petersburg. Und von dort dürfen seit dem fünften EU-Sanktionspaket von Mitte April keine Reifen mehr in die EU exportiert werden. Außerdem dürfen gewisse Rohstoffe nicht mehr aus der EU nach Russland exportiert werden.

