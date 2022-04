Auch Goodyear ist BMW-iX-Erstausrüstungslieferent

Nicht nur Pirelli liefert Erstausrüstungsreifen für BMWs iX ans Band. Denn das elektrisch angetriebene SAV (Sports Activity Vehicle) des Münchner Fahrzeugherstellers wird ab Werk demnach auch mit Goodyears „EfficientGrip Performance 2“ ausgestattet. Montiert wird der Reifen, der laut einem TÜV-Süd-Test im Vergleich sowohl zu Wettbewerbsprodukten als auch zu seinem Vorgänger mit einem deutlich geringeren Rollwiderstand aufwarten können soll, demnach rundum jeweils in den Dimensionen 235/60 R20 108H oder 255/50 R21 109Y. In diesem Zusammenhang verweist Goodyear darauf, dass sich in denselben Größen in Form des „UltraGrip Performance+” zudem eine passende Winterbereifung für den Wagen im Portfolio der Reifenmarke finde. „Wir freuen uns, dass der BMW iX das neueste vollelektrische Auto mit Goodyear-Reifen in der Erstausrüstung ist. Der ‚EfficientGrip Performance 2‘ wurde aufgrund seiner hervorragenden Effizienz und seines geringen Rollwiderstands speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt, während gleichzeitig ein hohes Leistungsniveau beibehalten wird. Mit dem Goodyear-Winterreifen ‚UltraGrip Performance+‘ sind BMW-iX-Fahrer bei jedem Wetter abgesichert“, sagt Hans Vrijsen, Goodyears Managing Director Consumer OE mit Verantwortung für die EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika). cm