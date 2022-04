Anfang Mai Tire-Fitness-Day von Continental Schweiz

Fahrzeuge, Fitness und Frauen will Continental Schweiz am 7. Mai zusammenbringen. Dann richtet das Unternehmen in Hinwil seinen sogenannten Tire-Fitness-Day aus. Um an einen Teilnahmeplatz bei der Veranstaltung mit Fitnesstrainer Daniel Aemisegger und einem Fahrsicherheitstraining zu kommen, gibt es ein Gewinnspiel auf den Facebook-Seiten der Schweizer Dependance des Reifenherstellers. Frauen, die mindestens 20 Jahre alt sind und einen Führerschein länger als zwei Jahre besitzen, müssen dazu bis spätestens 17. April lediglich besagten Social-Media-Kanal des Anbieters abonnieren, dem Beitrag zu dem Event ein Like geben und ihn mit einem Emoji kommentieren. christian.marx@reifenpresse.de