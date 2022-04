Nio ET7 rollt ab Werk auf Contis „EcoContact 6“

Der jüngste Vertreter aus Continentals in Bezug auf Rollwiderstand optimierter „EcoContact“-Reihe hat für die Limousine ET7 des chinesischen Elektroauto-Start-ups Nio eine Erstausrüstungsfreigabe erhalten. Auf die Straßen im Reich der Mitte rollt der Wagen demnach ab Werk auf den Dimensionen 245/50 R19 105V XL und 245/45 R20 103V XL des „EcoContact 6“ in der mit „i“ gekennzeichneten Erstausrüstungsspezifikation. In der Reifengröße 19 Zoll fungiert Conti dabei nach eigenen Angaben als alleiniger bzw. exklusiver Lieferant. cm