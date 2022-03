Brembo kann Profitabilität noch weiter steigern – „Zuversicht“ für 2022

Brembo blickt auf ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Wie der italienische Bremsenspezialist schreibt, macht der Umsatz einen Sprung um 25,8 Prozent auf jetzt 2,78 Milliarden Euro; auch gegenüber 2019 liegt Brembo noch 7,2 Prozent im Plus. Gleichzeitig erzielte das Unternehmen einen EBITDA von 502,7 Millionen Euro und damit eine entsprechende Marge von 18,1 Prozent (Vorjahr: 17,6 Prozent). Executive Chairman Matteo Tiraboschi erklärte dazu: „Mit dem heute vom Verwaltungsrat genehmigten Ergebnis für 2021 hat Brembo ein Geschäftsjahr mit etlichen Herausforderungen positiv abgeschlossen. Der Umsatz des Unternehmens übertraf sogar das Niveau von 2019 und die Rentabilität blieb stabil – in einem Marktumfeld, das durch Rohstoffpreisinflation und eine Angebotsverknappung am Halbleitermarkt gekennzeichnet war.“ Der Brembo-Chef weiter: „Auch wenn das Marktumfeld und die geopolitische Lage weiterhin komplex sein dürften, blicken wir dank des soliden strategischen Weges, den wir durch kontinuierliche Innovation auf den Gebieten Digitalisierung und Nachhaltigkeit eingeschlagen haben, mit Zuversicht auf das neue Geschäftsjahr.“ ab