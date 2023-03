„Komplexität eines Jahres“ – Brembo wartet mit Rekordkennzahlen auf

Brembo konnte das vergangene Geschäftjahr mit Rekordkennzahlen abschließen. Wie der italienische Bremsenhersteller mitteilt, stieg der Umsatz um 30,7 Prozent auf jetzt 3,63 Milliarden Euro; auf vergleichbarer Wechselkursbasis ergab sich immer noch ein Plus von 25,1 Prozent. Unterdessen stiegen aber auch das EBITDA um 24,4 Prozent auf 625 Millionen Euro und das EBIT um sogar 32,9 Prozent auf 383 Millionen Euro. Daraus ergeben sich EBITDA- und EBIT-Margen von 17,2 respektive 10,5 Prozent nach 18,1 respektive 10,4 Prozent im Vorjahr. Auch der Jahresüberschuss wuchs noch einmal um 35,9 Prozent an, sodass der Hersteller mit den 293 Millionen Euro Überschuss pro umgesetzten Euro 8,1 Euro-Cent netto verdienen konnte. „Was Umsatz, Marge und Nettogewinn betrifft, haben wir die höchsten Werte in der Geschichte des Unternehmens erzielt. Alle wichtigen Segmente, in denen wir tätig sind, haben zu diesem Ergebnis beigetragen. Dieser Meilenstein wurde trotz der Komplexität eines Jahres erreicht, das besonders von den Folgen des Krieges in der Ukraine und dem anhaltenden Inflationsdruck auf den Rohstoffmärkten geprägt war“, bilanzierte Brembos Executive Chairman Matteo Tiraboschi. ab