Vorbereitungen für die neue Rennsaison bei Nexen Tire Motorsport abgeschlossen

Nach einer eigenen Worten zufolge erfolgreichen Rennsaison 2021 fiebert Nexen Tire Motorsport nun natürlich dem 2022er-Auftakt entgegen: Zusammen mit Adrenalin Motorsport will man bei der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) an die zahlreichen gemeinsamen Siege bzw. die erzielte Klassenmeisterschaft in der V6-Wertung anknüpfen. Aus Sicht der Fahrer könnte es jederzeit losgehen, denn die Vorbereitungen des Teams mit seinem rund 385 PS starken Porsche 718 Cayman GTS sind laut dem südkoreanischen Reifenhersteller abgeschlossen. Dabei wird die Rennmannschaft rund um Ralf Zensen dieses Jahr nicht nur durch den als erfahrenen Nordschleifenprofi beschriebenen Norbert Fischer verstärkt, sondern in der am 23. März beginnenden Saison gehören zudem noch ein einheitliches Erscheinungsbild mit neuem Teamwear sowie in Kürze eine neue Social-Media-Präsenz zu den Neuerungen. cm

