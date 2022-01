(Reifen-)Tests für die neue WSBK-Saison

Gestern und vorgestern hat eine weitere Runde der Wintertests vor Beginn der neuen Saison in der Superbike-Weltmeisterschaft der FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) stattgefunden. Als exklusiver Reifenausrüster der WSBK (Superbike World Championship) ist dabei auch Pirelli vor Ort mit an der 4,2 langen Strecke in Jerez/Spanien gewesen. Zumal der Hersteller laut Serienausrichter Dorna Sports für 2022 eine neue Spezifikation entwickelt, welche die Bezeichnung „SCQ“ tragen soll. „Was wir für 2022 vorbereiten, sind vor allem Reifen für die Superpole und das Tissot Superpole Race. Dieser Reifen wird als ‚SCQ‘-Reifen bezeichnet werden“, erklärt Giorgio Barbier, Pirelli-Motorsportdirektor in Sachen Motorrad. Der neue Reifen sei insofern ebenso haltbar wie die „SCX“-Variante bzw. könne zehn Runden gefahren werden können. Mittlerweile werde der vor rund zwei Jahren eingeführte „SCX“-Reifen – so Barbier weiter – „von allen unter allen Bedingungen verwendet, also mussten wir etwas Neues machen“. cm