Onlineteilehändler Autodoc knackt die Umsatzmilliarde

Bei dem mit Hauptsitz in Berlin ansässigen Onlinehändler für Kfz-Teile und -Zubehör Autodoc kann man sich über ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk freuen. Denn schon vor der eigentlichen Bescherung in den kommenden Tagen berichtet das erst vor 13 Jahren gegründete und heute rund 4.600 Beschäftigte in Deutschland, Polen, Ukraine, Moldawien und Russland zählende Unternehmen, dass man für dieses Jahr beim Umsatz die Marke von einer Milliarde Euro überschritten hat. Das entspricht insofern also einem Plus von wenigstens 19 Prozent gegenüber den für 2020 berichteten 842 Millionen Euro. „Das Erreichen der Umsatzmilliarde ist ein schönes Weihnachtsgeschenk für das gesamte Autodoc-Team und zeigt, dass wir mit unserem starken Kundenfokus in 27 europäischen Märkten richtig liegen“, sagt Autodoc-CEO Christian Gisy. cm