2022er-Ausgabe des Premio-Tuningkatalogs ist da – Toplieferanten gekürt

Traditionell präsentiert das zur Goodyear Retail Systems GmbH (zuvor: GDHS – Goodyear Dunlop Handelssysteme) gehörende Fachhandelskonzept Premio kurz vor dem Jahreswechsel seinen neuesten Tuningkatalog und ehrt anlässlich dessen dann auch die besten Lieferanten. Den Titel als Toplieferant 2021 der Premio-Tuningpartner ans Revers heften können sich basierend auf dem Händlervotum mit Blick auf Dinge wie Zuverlässigkeit, Lieferservice, Reklamationsabwicklung, Produktpalette und Zufriedenheit in der Kategorie Felgen Borbet, bei Fahrwerken H&R, in Sachen Schmier-/Pflegemittel Liqui Moly, beim Radzubehör McGard sowie beim Zubehör Recaro. Sie sind – wie noch viele weitere Anbieter bzw. allein mehr als 40 Felgenhersteller mit über 400 ihrer Kreationen – selbstredend auch in dem für 2022 aktuellen und mehr als 300 Seiten umfassenden Katalog mit ihren Produkten vertreten. Ob für Benziner oder Diesel, Plug-in-Hybrid oder Elektroautos – die neueste Zubehörübersicht soll reichlich Inspirationen zum Individualisieren von Fahrzeugen bieten. Bereits ab Mitte Dezember liegt der druckfrische Katalog bei allen Premio-Tuningpartnern in Deutschland und Österreich aus, bevor er ab voraussichtlich kommendem Februar im Zeitschriftenhandel erhältlich sein wird. cm