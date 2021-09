Beste Werkstattmarken: Conti/Euromaster/Twin Busch unter den (Reifen-)Siegern

Im Rahmen einer Leserwahl hat die Zeitschrift Profi Werkstatt die besten Marken in zahlreichen verschiedenen Kategorien ermittelt. Seit Dezember vergangenen Jahre konnten die Leser des Blattes für ihre jeweiligen Favoriten votieren, bevor anlässlich der Automechanika dieser Tage in Frankfurt nun die virtuelle Preisverleihung stattfand. Klar, dass sich unter den Gewinnern viele in der Branche bekannte Namen finden. So entschied unter anderem Brembo etwa die Kategorie Bremssysteme für sich oder gewannen Anbieter wie Würth bzw. Hazet die Disziplinen Werkstatt-/Fahrzeugeinrichtung respektive Werkzeuge, während Bosch in gleich vier Teilwertungen – Klimaservicegeräte, Mehrmarkenfahrzeugdiagnose, Werkstattmanagementsoftware, Zubehör/Ersatzteile – die Nase vorn hat. Apropos Vierfachsieger: Das ist auch dem Unternehmen Twin Busch geglückt in Sachen Achsvermessung, Bremsenprüfstände, Hebeanlagen sowie nicht zuletzt Reifenmontage. In den beiden weiteren Reifenkategorien mit Blick die Hersteller und den Service sind die Nutzfahrzeugreifensparte von Continental und Euromaster erfolgreich gewesen. cm

