B2C-Portal 1001Reifen in Deutschland am Start

Bisher vor allem in seinem Heimatland Frankreich mit einem sich an Endverbraucher richtenden Onlinereifenshop unter dem Namen 1001Pneus aktiv, aber etwa auch in Belgien und in anderen europäischen Ländern, bringt der in Bordeaux ansässige und zur französischen CDiscount-Gruppe gehörende Betreiber Carya SAS jetzt auch ein entsprechendes Angebot in Deutschland an den Start. Die E-Commerce-Plattform unter www.1001reifen.de soll „ein einzigartiges Sortiment an Reifen aller Größen und Marken“ bieten bzw. mehr als 36.000 Modelle für Pkw, 4×4-Fahrzeuge und SUVs sowie Motorräder/Quads. „Bei 1001Reifen finden Fahrzeughalter immer den passenden Reifen“, so das nach eigenen Angaben 2009 gegründete und mehr als 35 Mitarbeiter beschäftigende Unternehmen unter Verweis darauf, dass darüber hinaus noch Nutzfahrzeug-, Grünflächen- und Fahrradreifen zum Portfolio gehören. Das neue Onlineangebot soll sich bei alldem durch als günstig beschrieben Preise ebenso auszeichnen wie durch einen besonders einfachen Bestellprozess. Als Einführungsangebot wird mit einer Erstattung der Montagekosten von 100 Prozent (ab 17 Zoll) bzw. 50 Prozent (16 Zoll und kleiner) geworben, sofern zwei oder vier sogenannte Premiumreifen – konkret gemeint sind solche der Marken Michelin, Nokian, Goodyear, Dunlop, Hankook, Bridgestone, Continental oder Pirelli – über den deutschen Shop erworben und binnen zehn Tagen danach am Fahrzeug montiert werden. Die Erstattung erfolgt demnach in Form eines Gutscheincodes, der auf 1001Reifen eingelöst werden kann. cm