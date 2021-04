Montageaktion bei ATU: Zehn Euro pro Reifen beim Onlinekauf solcher für Pkw

Seit dem 11. April und noch bis zum 26. dieses Monats läuft bei ATU eine Aktion, in deren Rahmen Käufern, die Pkw-Reifen im Onlineshop der Werkstattkette erwerben, die Montage der Gummis in einer ihrer aktuell gut 530 Filialen wie beim sogenannten „Sensationspreis“ im vergangenen Herbst für zehn Euro je Reifen angeboten wird. Demnach umfasst das Ganze nicht nur den Radwechsel bzw. den Radab- und -anbau sowie die Montage des neuen Reifens auf die Felge, sondern auch das Auswuchten inklusive notwendiger Gewichte und neue Gummiventile. Nicht enthalten ist nach Unternehmensangaben ebenso wenig der „Mehraufwand für Radwechsel bei Llkw und Wohnmobilen, Runflat-Reifen, Reifendruckkontrollsysteme oder Metallventile“ wie die Altreifenentsorgung. Das Angebot gilt nicht für die Montage von fremdgekauften Reifen – für sie wird eine zusätzliche Servicepauschale in Höhe von fünf Euro je Reifen erhoben – und auch nicht für Flottenkunden des Unternehmens. christian.marx@reifenpresse.de