Derzeit „Sensationspreis“ für die ATU-Reifenmontage

Aktuell bewirbt die Werkstattkette ATU eine bis zum 9. November befristete Aktion. Bis dahin sollen Kunden beim Kauf von Pkw-Reifen mit Montage bezüglich Letzterem in den Genuss von einem „Sensationspreis“ kommen, so das Versprechen. Gemeint damit ist, dass beim Erwerb von Winter- und Ganzjahresreifen, die ATU im Sortiment führt, für die Reifenmontage inklusive Auswuchten, Ventile und Gewichten lediglich zehn Euro pro Reifen berechnet werden. Dabei beinhaltet das befristete Angebot keine Sensoren von Reifendruckkontrollsystemen (RDKS), und es gilt nicht für Flottenkunden. Der Angebotspreis entspreche einer „Ersparnis von bis zu 40 Euro“ (bei einem kompletten Satz), heißt es weiter. Insofern dürfte ATU in seinen Filialen ansonsten also wohl 20 Euro pro Reifen berechnen für die Dienstleistung der Erstmontage und sich damit mehr oder weniger im auch im Reifenfachhandel üblichen Rahmen bewegen. christian.marx@reifenpresse.de