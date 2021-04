20 aus 41 – Gewinner des Posters mit Radanzugsdrehmomenten stehen fest

Ende März hatten wir auf den Webseiten der NEUE REIFENZEITUNG zur Teilnahme an einem Gewinnspiel aufgerufen. Bei dem es um 20 von TecAlliance uns dafür zur Verfügung gestellte Poster mit Radanzugsdrehmomenten einer Vielzahl gängiger Fahrzeugmodelle. Die Resonanz darauf war äußerst groß: Bis zum Einsendeschluss am 7. April sind alles in allem mehr als doppelt so viele Bewerber-E-Mails bei uns eingegangen, wobei der eine oder andere mit gleich mehreren Einsendungen seine Chancen zu erhöhen versuchte, aber dennoch freilich nur einmal im Lostopf landete. In Letzteren waren damit insgesamt 41 Lose mit einer Nummer, die den entsprechenden Teilnehmern gemäß der Reihenfolge der bei uns eingegangenen E-Mails zugeordnet wurden. Lange Rede, kurzer Sinn: Die 20 Gewinner stehen jetzt fest, sodass unser Vertrieb den Versand der Poster in den kommenden Tagen in die Wege leiten kann. Wir wünschen den Gewinnern erfolgreiches Arbeiten damit und hoffen, dass die Enttäuschung bei den anderen nicht allzu groß ist. In jedem Fall haben wir von der NEUE REIFENZEITUNG uns sehr über die rege Teilnahme an der Aktion gefreut. christian.marx@reifenpresse.de