Goodyear steigt als Presenter der DNLS in den Bereich E-Sports ein

Während in den verschiedenen Motorsportserien derzeit fast überall die Meister gekürt werden, bereitet man sich in der „Digitalen Nürburgring Langstrecken-Serie presented by Goodyear“ (DNLS) auf den Start in die neue Saison vor. Wie es dazu in einer Mitteilung der Veranstalter der Serie heißt, der VLN VV mit Sitz in Nürburg, stünden den Winter über immerhin fünf Rennen statt, und zwar nun erstmals mit Goodyear als neuem Partner. Fabian Schreiber, Director Marketing Consumer EU Central bei Goodyear, sagt dazu: „Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit der VLN als Serien-Presenter der Digitalen Nürburgring Langstrecken-Serie auch auf den Bereich E-Sports auszuweiten. Damit ergänzen wir internationale Aktivitäten wie beim FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR), den wir exklusiv ausstatten, oder der faszinierenden neue Elektrotourenwagenserie Pure ETCR, deren Gründungspartner und exklusiver Ausrüster wir sind.“ ab