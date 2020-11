Verdopplung der Nutzung aus Reisabfällen gewonnen Silicas bei Goodyear

Seit einigen Jahren schon setzt Goodyear beim Bau von Reifen auf Kieselsäure respektive Silica als Füllstoff, der statt wie herkömmlich aus Quarzsand durch die Verbrennung von Reisschalen gewonnen wird. RHA-Silica – das Kürzel steht für rice husk ash, also Reishülsennasche – sei mittlerweile fest im eigenen Materialportfolio verankert und werde in mehreren globalen Produktionsstätten eingesetzt, so das Unternehmen. Zukünftig bzw. bis kommendes Jahr will der Hersteller die doppelte Menge dieses Materials, das aus der Asche der nach dem Mahlvorgang von Reis eigentlich als Abfall übrig bleibenden und üblicherweise verbrannten Außenhüllen gewonnen werden kann, bei der Herstellung seiner Produkte verwenden. „Wenn wir alternative Materialien in Betracht ziehen, untersuchen wir zunächst etwaige Auswirkungen auf die Produktleistung. Mit Blick auf das RHA-Silica haben wir feststellen können, dass damit die gleichen Leistungen möglich sind wie mit herkömmlicher Kieselsäure auf Sandbasis“, sagt Dr. Bob Woloszynek, Goodyears Chefingenieur für Rohstoffentwicklung und Verstärkungstechnologie. Statt die Asche zu deponieren, will man seinen Worten zufolge die Technologie der Silicagewinnung aus dem bei der Verbrennung der Reisschalen anfallenden Abfall weiterentwickeln und das so gewonnene Material auch in Goodyears Premiumprodukten verwenden. cm