Jetzt steht Delticom/ReifenDirekt hinter dem ProSiebenSat.1-Reifenshop MyWheels

Über die jüngst verkündete Zusammenarbeit mit dem Onlinereifenshop des Lebensmitteldiscounters Netto hinaus dient die Endverbraucherplattform ReifenDirekt des Internethändlers Delticom als Basis noch eines weiteren Webangebotes in Sachen Reifen. Denn bei der unter der Adresse www.mywheels.tv von der ProSiebenSat.1 Digital GmbH betriebenen Plattform wird nunmehr die Delticom AG bzw. ReifenDirekt als „Leistungserbringer und Vertragspartner bei Reifenkauf“ genannt. Diese Rolle hatte zuvor die Reiff Reifen und Autotechnik GmbH aus Reutlingen inne gehabt. Doch als Folge von deren Insolvenz im Fahrwasser der Pleite der Muttergesellschaft Fintyre Group GmbH (früher EFTD bzw. European Fintyre Distribution) hatten Kunden im MyWheels-Shop zuletzt längere Zeit „vor verschlossenen Türen“ gestanden. Mit Delticom als neuem Partner bzw. Leistungserbringer ist der ProSiebenSat.1-Reifenshop jetzt allerdings wieder aktiv, was sich nicht zuletzt an entsprechender TV-Werbung bei den zur Gruppe gehörenden Sendern erkennen lässt. christian.marx@reifenpresse.de