Fintyre streckt die Waffen – Aktivitäten werden eingestellt

Die diversen Onlineshops der Fintyre Group in Deutschland sind schon längst offline. Man nimmt Bezug auf „Baustellen“ und „Technische Pannen“ mit dem Versprechen, den Fehler schnellstmöglich zu beheben. Belieferungen waren ohnehin nicht mehr möglich, weil DPD die Zusammenarbeit vor dem Hintergrund einer größeren Forderung eingestellt hat. Wie nunmehr am Donnerstag im Verlauf der Abendstunden zu erfahren war, bleiben die Reiff-Filialen ab morgen geschlossen. Jede geschäftliche Aktivität wurde der Belegschaft untersagt. Angeblich, Bestätigungen gibt es zur Stunde aber noch nicht, sollen die Verhandlungen mit übernahmewilligen Interessenten geplatzt sein, weil Fintyre nur en bloc habe verkaufen wollen und Interessenten jeweils nur an einzelnen Gesellschaften interessiert gewesen seien. Um welche Interessenten es sich gehandelt haben könnte, blieb bisher im Dunkeln. klaus.haddenbrock@reifenpresse.de