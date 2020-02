Reifen Krieg insolvent – auch ProSiebenSat.1-Reifenshop im Fintyre-Strudel

Die Verwerfungen bei der Fintyre Group haben nun auch ganz offiziell zu einem Insolvenzantragsverfahren geführt: für den zur Gruppe gehörenden Großhändler Reifen Krieg. Jedenfalls läuft für dieses Unternehmen seit gestern ein entsprechendes Verfahren beim Amtsgericht Frankfurt am Main, das den Rechtsanwalt Miguel Grosser zum vorläufigen Insolvenzverwalter in der Sache bestellt hat. Doch abgesehen von den direkt Betroffenen bei den zur Gruppe gehörenden Unternehmen geraten auch Dritte in den Fintyre-Strudel. So stehen nun beispielsweise etwa Kunden im Reifenonlineshop MyWheels.tv der ProSiebenSat.1 Digital GmbH vor verschlossenen „Türen“. Da bei dem Webshop nämlich Reiff bzw. Fintyre/EFTD Leistungserbringer ist, wird dort zurzeit ebenfalls nur noch ein Hinweis auf „Wartungsarbeiten“ bzw. einen „kleinen Boxenstopp“ aus technischen Gründen angezeigt. christian.marx@reifenpresse.de