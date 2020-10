Karbowiak geht nach fast 30 Bridgestone-Jahren in Ruhestand, aber nicht ganz

Christine Karbowiak – Executive Vice President, Executive Officer, G-Chief Sustainability Officer und Mitglied des Global Executive Committee der Bridgestone Corporation sowie Executive Vice President, Chief Administrative Officer und Mitglied des Executive Committee bei Bridgestone Americas – hat angekündigt, nach mehr als 28 Jahren in Diensten des Reifenherstellers zum Jahresende in den Ruhestand wechseln zu wollen. Allerdings nicht so ganz, denn auch danach wird sie Bridgestone noch im World Business Council for Sustainable Development sowie beim Tire Industry Project repräsentieren. cm