Null bzw. fünf Prozent: Finanzierung/Rabatt in Delticom-Endverbrauchershops

Unter dem Motto „100 Prozent Gummi geben – zu null Prozent finanzieren“ können Kunden im für Endverbraucher gedachten Delticom-Onlineshop ReifenDirekt ihren Kauf noch bis zum 18. Oktober mit PayPal zinslos in Raten zahlen. Vorbehaltlich einer Kreditwürdigkeitsprüfung ist das Ganze demnach möglich für alle Reifenkäufe zwischen 99 Euro und 5.000 Euro. Bis zum genannten Zeitpunkt Ende dieser Woche läuft aber noch eine weitere Aktion in dem Endverbrauchershop des Internetreifenhändlers sowie parallel dazu auch auf der Plattform MotorradreifenDirekt des Anbieters: Im Rahmen des sogenannten „Indian Summer Sale“ wird Verbrauchern hier wie dort ein Rabatt in Höhe von fünf Prozent auf alle Motorradreifen im Sortiment gewährt. cm