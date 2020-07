Motorradleidenschaft Thema der Dunlop-Kampagne „Living the Dream“

Dunlop hat eine Kampagne rund um den Spaß am bzw. die Leidenschaft fürs Motorradfahren gestartet. Unter dem auch als Hashtag in sozialen Medien verwendeten Titel „Living The Dream” will man Zweiradfans zusammenbringen, indem sie von der Freude an ihrem Hobby berichten bzw. von Touren, Erlebnissen etc. in Sachen Zweirad. Dazu hat man prominente Unterstützung mit ins Boot geholt in Person solcher Motorsportler wie Peter Hickman, Davey Todd, Stefano Manzi, Hector Garzo, Clément Desalle oder Kiara Fontanesi, die im Motocross oder bei der Tourist Trophy (TT) auf der Isle of Man Erfolge für die zu Goodyear gehörende Marke eingefahren haben. cm