Neugründung „3.0“ bei Bridgestone

Rund neun Jahre ist es her, dass Bridgestone zuletzt sein Logo bzw. den darunter zu lesenden Schriftzug von „Passion for Excellence“ zu „Your Journey. Our Passion.” geändert hat. Jetzt will der Konzern offensichtlich seiner verstärkten Ausrichtung als Mobilitätsanbieter statt „nur“ Reifenhersteller mit einer erneuten Veränderung des Slogans Rechnung tragen. Denn zukünftig wird dort der Claim „Solutions for your journey“ zu lesen sein. Die neue Tagline und eine aufgefrischte Bridgestone-Markenidentität seien Teil der Transformation und Evolution des Unternehmens über Reifen und sonstige Produkte hinaus in Richtung innovativer Mobilität samt entsprechenden Lösungen dafür, heißt es. „Die Einführung der Bridgestone-Tagline ‚Solutions for your journey’ signalisiert der Welt die fortschreitende Transformation unseres Unternehmens und kommuniziert unsere langfristige Vision, ein Anbieter nachhaltiger Lösungen zu sein”, erklärt Shuichi Ishibashi, Global CEO und Representative Executive Officer des Konzerns. Seinen Worten zufolge versteht man die jüngste Neuausrichtung dabei als so etwas wie eine Art dritte Neugründung des Unternehmens als „Bridgestone 3.0“, wobei für Ishibashi die vorherigen Versionen die ursprüngliche Firmengründung im Jahre 1931 („Bridgestone 1.0“) und die 1988 erfolgte Firestone-Akquisition („Bridgestone 2.0“) sind. cm