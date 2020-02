Gewinnchance auf Motorradperfektionstraining beim Conti-Sportreifenkauf

Wer im Aktionszeitraum vom 15. Februar bis zum 31. Mai einen Satz Conti-Sportreifen der Typen „SportAttack 4“, „RaceAttack 2“ (soft/medium) oder „RaceAttack 2 Street“ bei einem Händler in Deutschland kauft, der kann eines von zehn Motorradperfektionstrainings am 30. und 31. Juli auf dem Sachsenring Hohenstein-Ernstthal gewinnen. Zum Mitmachen bei der Verlosung ist nach dem Erwerb der entsprechenden Profile lediglich das unter www.conti-moto.de/aktion zu findende Teilnahmeformular herunterzuladen, auszufüllen und zusammen mit der Rechnung bis spätestens 15. Juni per Post oder E-Mail an Continental in Korbach zu schicken. „Die Teilnahme am Perfektionstraining erfolgt auf der eigenen Maschine mit den neu erworbenen, montierten und eingefahrenen Sportreifen von Continental. Die Kosten für die An- und Abreise sowie Übernachtung übernehmen die Teilnehmer/innen“, so das Unternehmen, das die Gewinner bis Ende Juni schriftlich benachrichtigen will. cm