Fintyre-Chaos: Kommissar Rex – vom Fressnapf zur Titanic

Schon über die zweite Jahreshälfte 2019 hinweg waren Manager der Fintyre Group mit Beschwichtigungsmanagement nahezu ausgelastet, weil wichtige Lieferanten mit Nachdruck offene Forderungen reduzieren wollten. Pläne wurden gemacht, wieder verworfen und meist sowieso verfehlt: Das Restvertrauen sank gegen null. Der (irreparable) Fehler – so schätzen Industrievertreter es ein – war durch überhöhte Übernahmepreise, die eine industrielle Logik nicht erkennen ließen, längst gemacht. Der Glaube an einen noch möglichen Turnaround tendiert gegen null.

Die Gewährung eines Lieferantenkredits hängt in einer durchweg mit geringer Eigenkapitalquote arbeitenden Branche in hohem Grad davon ab, welche Leistung und Seriosität man dem Händler in Person zuschreibt. Der Glaube in die Fähigkeiten des Managements, mit dem in Zukunft partnerschaftlich gearbeitet werden soll, ist das eigentliche Pfand, nicht aber eine hypothekarische Eintragung in hoch belastete Immobilien. Und wie heute zu sehen, ist das Vertrauen in das Management nicht sehr groß gewesen. Da fühlten sich Manager plötzlich sehr wichtig, die zunächst mal nur ein paar Läden zu teuren Preisen auf Kredit gekauft hatten, die glaubten, offene Türen bei den Herstellern allein wegen vordergründig beeindruckender Zahlen einzurennen, und die urplötzlich erkennen mussten, dass sie als Kunden gelten, die mit einem Auftrag drohen.

Noch bedrohlicher erscheint die Lage innerbetrieblich, weil das Management jeglichen Kredit bei der Belegschaft verspielt hat. Entstanden durch Zusammenwürfeln einiger Ex-Pirelli-Beschäftigter werde dilettantisch, unbelehrbar, beratungsresistent der Tag verbracht. Nachdem klar geworden sei, dass die Industrie den sich auf dem Weg zu Europas größtem Reifenhändler wähnenden Kunden nicht mit Super-Sonder-Nettopreisen überschüttet, arbeite man mit dem Holzhammer an der Kostenreduzierung. „Mitarbeiterverschlankung“ und Vergabe von Controlling-Aufgaben an Freelancer mitsamt Verlegung der Buchhaltung nach Rumänien werden Kommissar Rex zugeschrieben, einem vom Tierfutterfilialisten Fressnapf gekommenen Manager. Die Folgen seien desaströs, eine Firmenumbenennung auf Titanic stehe bevor.

Wie verfahren die Situation ist, zeigt eine von Geschäftsführer Claudio Passerini gestern Abend herausgegebene E-Mail. Darin werden Mitarbeiter der Fintyre Group sowie der Reifen-Krieg-Gruppe aufgefordert, Reifen und Felgen nicht an Lieferanten, die ihre Ware wieder abholen wollen, herauszugeben. Es sei nämlich unklar, welche Reifen bezahlt seien und welche nicht. Ebenso dürften derzeit keinerlei Bestellungen vorgenommen werden.

An diesem Punkt darf man einhaken. Die schnellen Aufkäufer wollen doch „mit Managertransfusion einen enormen Kulturwechsel“ bewirkt haben. Um was handelt es sich denn, wenn mit fadenscheinigen Erklärungen jeder „kleine Verkäufer vor Ort“ die Herausgabe von Reifen, die ohnehin unter Eigentumsvorbehalt stehen, verweigern soll und damit schnell auf rechtlich dünnes Eis gestellt wird? Bezahlt oder nicht bezahlt? Und wenn nun ein Kunde kommt und einen Satz Bridgestone-Reifen kauft, wohin geht denn dann das Geld? Allein diese E-Mail ist Hinweis genug, dass es mit der Professionalität der Führungscrew schlecht bestellt sein muss oder, so sagt es ein nervlich angeschlagener Mitarbeiter der Reiff-Gruppe: „arrogant und von sich selbst so überzeugt, dass sie im Vorbeigehen auch mal eben ein Stück Stacheldraht durchbeißen könnten.“

Aus dem Schneider wähnen sich jedoch einige der gestolperten Manager. Man wird kaum noch erfahren, ob sie selber davonzogen oder in die Wüste geschickt wurden, weil sie vollmundig verkündete Ziele grandios verfehlten. Einer unter ihnen legt jetzt schon Wert auf die Feststellung, „denen die Brocken vor die Füße geworfen zu haben, weil man so ja wohl nicht managen könne.“ Klingt ganz nach Avanti Dilettanti. Wobei Dilettanten immer die anderen sind. Ja-woll! klaus.haddenbrock@reifenpresse.de