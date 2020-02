Triangle Tyre und B+B Reifencenter blicken optimistisch in die Zukunft

Die Einführung einer neuen Reifenmarke auf dem deutschen Markt, insbesondere aus China, war immer eine große Herausforderung. Hohe Verbrauchererwartungen gepaart mit einer starken Präsenz von Premiummarken und dem Blick für Qualität und technologische Eigenschaften „machen den deutschen Markt in ganz Europa am interessantesten, aber auch schwierig“, weiß man bei Triangle Tyre. Knapp zwei Jahre nach der Einführung der Marke können der chinesische Hersteller und sein hiesiger Importeur – die B+B Reifencenter GmbH mit Sitz in Schwerin – „mit der 2018 gegründeten Partnerschaft sehr zufrieden sein“.

Dieser Beitrag ist in der aktuellen Januar-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG erschienen, die Sie hier auch als E-Paper lesen können. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.