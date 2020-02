Kommentar: Fintyre – Der Höhenflug ist gestoppt

Vor fast genau einem Jahr beschrieb ich die Aktivitäten der Fintyre Group – früher firmierend als European Fintyre Distribution (EFTD) – mit deutlich sarkastischem Unterton auch unter Bezugnahme auf einen da schon ein Jahr alten Beitrag in der NEUE REIFENZEITUNG . Eine Flut von Phrasen wehte vom Hauptquartier des emsig akquirierenden Handelshauses von London herüber, wo allein die Fintyre-Geschäftsleitung residiert und ansonsten keine Aktivitäten dort zu managen hat. Die Stadt habe eine große Anziehungskraft und biete so effizient-positive Rahmenbedingungen, dass auch die europäische Managementspitze der Muttergesellschaft Bain-Capital von London aus die europäischen Interessen verfolge. Ein Problem wurde darin beschrieben, dass Due-Diligence-Prüfungen teilweise als Kunst statt Wissenschaft zu verstehen seien, weil immer mal wieder unbekannte oder falsch eingeschätzte Variablen auftreten und somit den Zeitplan etwas abbremsen könnten. Ansonsten aber immer klare Kante und Durchgriff. So habe man bei Reiff in Reutlingen das gesamte Führungsteam sowie Mitarbeiter im mittleren Management ausgetauscht und mit dieser „Führungstransfusion einen enormen Kulturwechsel“ bewirkt. Wo aber sind die Früchte dieses Kulturwechsels nur hin?

Es besteht kein Grund, sich über Schwierigkeiten eines Unternehmens zu freuen, schon weil es meist die mit dem geringsten Anteil am Misserfolg und mit den geringsten Einkommen am stärksten trifft. Für diese Menschen ist es eher ein Drama als nur eine „Unannehmlichkeit“ und um deren Verständnis und Unterstützung die Geschäftsleitung nun auch noch bittet.

Der Informationsbrief an die Belegschaft pünktlich am Freitag, den 31. Januar ist einfach nur hohntriefend. Eine Restrukturierung sei kurzfristig notwendig geworden? Wer rechnen, addieren und subtrahieren kann, muss seit Monaten und Wochen gewusst haben, dass die Gläubiger die Hand längst am Stecker hatten, sofern es keine „Lösung“ geben sollte. Auch in unserer Redaktion häuften sich seit einigen Wochen massive Hinweise auf enorme Probleme bei der Fintyre Group.

Das Management, so heißt es im Informationsbrief, arbeite zusammen mit dem Eigentümer mit Hochdruck an einer kurzfristigen Lösung um „nachhaltige Fortführung“. Es fällt schon mal ins Auge, dass es auch in Fällen wie diesem um Nachhaltigkeit gehen soll. Was soll so schwer daran sein? Es muss Geld ins Haus, viel Geld. Und zwar vom Eigentümer, von wem sonst? Geld hat der Eigentümer genug, vermutlich auch genug Gründe, nichts oder noch nicht, etwas herauszurücken. Was steht einer „nachhaltigen Fortführung“ nun im Wege? Müssen andere Gläubiger sich eher bewegen, um die Schmerzen beim Eigentümer erträglicher zu machen?

Für den unabhängigen Reifenfachhandel allerdings ist das alles andere als ein Drama. Größe allein bringt im Reifenfachhandel wenig. Im Einkauf liegt der Segen? Das bleibt eine Mär. Es geht darum, eine Leistung zu erbringen und eine solche zu verkaufen. Das ist in den meisten Fällen mit harter Arbeit verbunden. Eine große Klappe, Schlaumeierei und Phrasendrescherei helfen nicht weiter.

Welchen Wert oder Mehrwert bringen Gebilde wie Fintyre? Ist der Handel darauf angewiesen? Welchen Mehrwert erbringen solche Gebilde den führenden Reifenherstellern? Warum sollen diese sich auf etwas einlassen, das zulasten ihrer Margen geht? Eigene Handelsketten mögen einen strategischen Wert haben, weil sie der Absatzsicherung dienen. Für Firmen wie die Fintyre Group gilt das nicht.

Nach meiner Einschätzung ist klar, dass die Fintyre-Manager diesen Markt nicht richtig eingeschätzt haben und, um es in ihren eigenen hochtrabenden Worten zu sagen, mit der so bezeichneten Führungstransfusion zum angeblich enormen Kulturwechsel die einzelnen Firmen sehr wohl auf den Kopf gestellt haben. Das aber reicht nicht. Es wäre so unendlich günstig gewesen, wenn sie diese auch wieder vom Kopf auf die Füße gestellt hätten. Zu solchem Zweck braucht man aber Leute, die zupacken können und auch wissen, wie ein Kunde aussieht und tickt – so „effizient-positiv“ Rahmenbedingungen in London auch sein mögen. klaus.haddenbrock@reifenpresse.de