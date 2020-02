Restrukturierungen: Fintyre Group bei Januar-Löhnen und -Gehältern im „Verzug“

Die Mitarbeiter der deutschen Fintyre Group GmbH (Neu-Isenburg) müssen auf die Auszahlung ihrer Löhne und Gehälter für Januar warten, wie ihnen die Geschäftsleitung am vergangenen Freitag in einer „wichtigen Information zur Entgeltauszahlung“ mitgeteilt hat. Der „Verzug“ sei „bedauerlicherweise“ und „aufgrund von kurzfristig notwendigen Restrukturierungen“ der Fintyre-Gruppe „unvermeidbar“, heißt es dazu weiter, ohne dass das Unternehmen zu den Hintergründen der Restrukturierung irgendwelche Details nennt. Deutschland-Geschäftsführer und Group-CEO Claudio Passerini betont in dem Schreiben allerdings, der Schritt habe „eine nachhaltige Fortführung“ des Unternehmens in Deutschland zum Ziel, über die aktuell im Markt reichlich spekuliert wird. Tatsache ist indes die große Unsicherheit, die die Fintyre Group mit dem Schreiben unter ihren Beschäftigten schürt, denn: „Das Management arbeitet zusammen mit dem Eigentümer mit Hochdruck an einer kurzfristigen Lösung.“ Wann es die Auszahlung für Januar geben wird, scheint demnach absolut unklar. Dass die Beschäftigten sich indes beruhigen lassen von dem Hinweis Passerinis, man „bedauere sehr die damit verbundenen Unannehmlichkeiten“ und man „hoffe auf Ihr Verständnis und Ihre weitere Unterstützung in dieser Situation“, darf durchaus bezweifelt werden. ab