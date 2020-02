Bridgestone will Nachwuchscrossern professionelle Bühne bieten

Bridgestone wird in der Saison 2020 als Partner des ADAC MX Masters am Start sein und will damit sein starkes Engagement im Motorradsegment unterstreichen. An den acht Rennwochenenden in Deutschland und Österreich werde dabei ein Renndienst vor Ort sein und die Bridgestone-Fahrer professionell betreuen, so der Hersteller. Der erste Termin im Rennkalender ist vom 28. bis 29. März in Fürstlich Drehna (Brandenburg).

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login