Leistungen der „Simply-Ride“-Reifenversicherung ab März auch in Benelux

War schon Mitte vergangenen Jahres aus Bridgestones Fahrspaßversicherung rund um die Motorradreifen des japanischen Herstellers die Reifenversicherung „Simply Ride“ geworden mit auf 24 Monate ab Kaufdatum verdoppelter Gültigkeit, baut das Unternehmen sein diesbezügliches Angebot weiter aus. Können dank „Simply Ride“ bisher schon Verbraucher in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien und Spanien beim Erwerb von Bridgestone-Motorradreifen bei einem teilnehmendem „Biker’s-Club“-Handelspartner und spätestens zwei Wochen danach erfolgter Registrierung unter www.bridgestone-simplyride.eu bei Reifenschäden bestimme Dienst-/Ersatzleistungen vergünstigt oder kostenlos in Anspruch nehmen, so wird der Service Unternehmensangaben zufolge ab März nun auch auf Belgien, Luxemburg und die Niederlande ausgedehnt. cm