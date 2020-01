Bremsbelagkauf lässt sich bei ATU ein für alle Mal abhaken

Die Werkstattkette ATU, an der Michelin eine 20-Prozent-Beteiligung hält, ist im Bereich Autoservice mit einem neuen Angebot in das Jahr 2020 gestartet. „Zahlen Sie nie mehr für neue Bremsbeläge“, wird Kunden versprochen, die sich beim nächsten diesbezüglich anstehenden Wechsel für ein entsprechendes Produkt der ATU-Eigenmarke Norauto entscheiden. Ab da sollen sie dann nämlich bei einem fälligen Austausch die neuen Bremsklötze kostenlos erhalten. „Lediglich die Einbaukosten hat der Kunde zu tragen. Dies gilt bis zum Lebensende des Autos, selbst wenn der Besitzer zwischenzeitlich wechselt“, so das Unternehmen, dass für dieses Angebot derzeit kräftig die Werbetrommel rührt. Die zugehörige Kampagne startete mit Jahresbeginn und läuft seither auf allen Kanälen: Funk/TV, Printanzeigen/Plakaten, Online-/Social-Media-Werbung, POS-Platzierungen, CRM-Begleitung. Abgesehen davon startet die Werkstattkette in Sachen Batterien zudem noch eine weitere Aktion. So bietet ATU nicht nur kostenlose Batteriechecks an, sondern garantiert bei einem notwendigen Wechsel, dass dieser innerhalb einer Stunde abgeschlossen ist. Falls dies dann doch mal nicht klappt, sollen Kunden einen Einkaufsgutschein in Höhe von 20 Euro erhalten. cm