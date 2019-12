Beliebteste Winterreifenmarke der Tyre24-Nutzer ist Hankook

Wie schon vergangenes Jahr insgesamt hat sich Hankook auch im Umrüstgeschäft 2019/2020 als beliebteste Winterreifenmarke bei den Nutzern der von der Saitow AG betriebenen B2B-Plattform Tyre24 erwiesen. Das ergibt zumindest eine Auswertung des Unternehmens im Hinblick auf die darüber online abgesetzten Stückzahlen im Zeitraum vom 1. September bis zum 30. November dieses Jahres. Das gilt im Übrigen insgesamt sowie auch für die auf der Plattform am häufigsten nachgefragten Reifengrößen, wobei in diesem Zusammenhang unter anderem die Dimensionen 205/55 R16, 195/65 R15 oder 205/60 R16 aufgezählt werden. Die Analyse der verkauften Pkw-Reifen habe zudem ergeben, dass Ganzjahresreifen im Vergleich zu Winterreifen in der bisherigen Saison nochmals stärker nachgefragt wurden als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, heißt es weiter. Waren in den betreffenden drei Monaten 2018 demnach 77 Prozent der verkauften Reifen reinrassige Winterprofile und folglich 23 Prozent Ganzjahresreifen, sollen dieses Jahr 75 Prozent der Verkäufe von Modellen für die kalte Jahreszeit auf Winter- und 25 Prozent auf Allwetterreifen entfallen sein. cm