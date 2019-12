Speed4Trade startet Experten-Blog-Beitragsreihe – Digitalängste

In der Automotive-Aftersales-Branche herrsche noch immer deutlicher Digitalisierungsrückstand. Dabei biete gerade diese Branche noch viele Chancen und großes Potenzial, ist man bei Speed4Trade überzeugt. Die meisten Hersteller wie Händler zögerten oft, konkrete digitale Projekte zu starten. „Hier möchte der E-Commerce-Lösungsanbieter Speed4Trade mit einer neuen Experten-Blog-Beitragsreihe Berührungsängste abbauen“, heißt es dazu in einer Mitteilung des in Altenstadt (Bayern) ansässigen Unternehmens.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login