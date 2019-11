„Top Performer“ bei Reifen und Reifenservice sind Michelin und Vergölst

Beim sogenannten FuhrparkMonitor der Zeitschrift Autoflotte haben deren Leser dieses Jahr wieder die sogenannten „Top Performer“ in zahlreichen Wertungskategorien unter Autoherstellern und Dienstleistern gekürt. Zum nunmehr bereits fünften Mal ging es dabei auch um die aus der Sicht von Deutschlands Fuhrparkmanagern besten Reifen(-hersteller) und Reifenservicedienstleister. In ersterer Kategorie hat sich Michelin zum vierten Mal in Folge den ersten Platz sichern können gefolgt von Continental und Pirelli auf den Rängen zwei und drei. „Mit unseren ganzheitlichen Services und Solutions unterstützen wir als Mobilitätsanbieter die Fuhrparkmanager, ihre Total Cost of Ownership nachhaltig zu senken. Die wiederholte Auszeichnung zeigt uns, dass die Fuhrparkunternehmen neben unseren Produkten in unsere Technologien und Lösungen vertrauen“, freut sich Albrecht von Leonhardi – Commercial Director Michelin Services & Solutions Deutschland, Österreich, Schweiz – über den neuerlichen Erfolg der französischen Reifenmarke. In Sachen Reifenservice hat dieses Jahr die Conti-Kette Vergölst die Nase vorn und damit Pneuhage sowie Premio auf die weiteren Plätze verweisen können. cm