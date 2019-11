Delticom steht zum Verkauf – Gewinnwarnung und Umstrukturierung

Die Delticom AG erlebt wirtschaftlich schwierige Zeiten. Nicht nur, dass der Aktienkurs seit Langem fast nur eine Entwicklungsrichtung kennt – nach unten. Nun schreibt Europas größter Onlinereifenhändler in einer Ad-hoc-Mitteilung, man müsse die bisherige Jahresprognose kappen. Die Brisanz dieser Gewinnwarnung verblasst indes noch neben den Mitteilungen zur Finanzierungssituation des Unternehmens und vor allem neben der Information, dass Delticom erwäge – und dafür bereits einen Transaktionsberater beauftragt hat –, Geschäftsbereiche zu veräußern und sich zukünftig auf das Kerngeschäft „Reifen Europa“ fokussieren will. Dies überstrahlt indes noch Folgendes: Die Mehrheitseigentümer und Firmengründer Dr. Andreas Prüfer und Rainer Binder evaluieren außerdem eine „mögliche gänzliche oder teilweise Übernahme von Delticom durch einen Investor“; erste Gespräche mit potenziellen Investoren habe man bereits geführt. Delticom steht also zum Verkauf.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login