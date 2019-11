Beim neuen Renault Captur ist Goodyear einer der Hauptreifenlieferanten

Wie Goodyear selbst sagt, ist man als einer der Hauptreifenlieferanten für den neuen Renault Captur ausgewählt worden. Für die kürzlich erst vorgestellte zweite Modellgeneration dieses von dem französischen Automobilhersteller als Crossover beschriebenen Fahrzeuges wird der „EfficientGrip Performance“ in der Dimension 215/55 R18 95H ans Band geliefert und in weiterer Folge zudem noch die Größe 215/60 R17 96H. „Die Reifen bieten für dieses hervorragende SUV (Sport Utility Vehicle) das perfekte Maß an Grip und Kraftstoffeffizienz. Wir freuen uns darauf, mit Renault zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden das beste Fahrerlebnis zu bieten“, sagt Hans Vrijsen, Goodyears Managing Director OE für die EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika). Der Renault Captur sei eines der meistverkauften kleinen SUVs auf dem Markt mit 1,5 Millionen abgesetzten Einheiten in mehr als 90 Ländern seit seiner Markteinführung 2013. Die jüngste Version soll wie sein Vorgänger zwar auf demselben Grundkonzept basieren, habe unter anderem jedoch bei den Rädern ein Upgrade erhalten, weswegen sich Renault – wie es weiter heißt – „diesmal für Goodyear-Reifen entschieden hat“. Der „EfficientGrip Performance“ biete das perfekte Leistungsspektrum, um die Gesamtperformance des Fahrzeugs zu verbessern, so der Reifenhersteller. cm