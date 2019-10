Bei Autozubehör ist Continental Deutschlands „Marke des Jahres 2019“

Auch in diesem Jahr hat YouGov in Kooperation mit dem Handelsblatt wieder die aus Verbrauchersicht besten Marken in Deutschland ausgezeichnet. Das aktuelle Ranking basiert demnach auf mehr als 900.000 Onlineinterviews, die YouGov im Zeitraum vom 1. September 2018 bis 21. August 2019 täglich für seinen „BrandIndex“ genannten Markenperformance-Tracker repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren durchgeführt hat. Basierend letztlich auf einer Punkteskala wird dabei nicht nur ein Gesamtsieger gekürt, der dieses Jahr erneut Lego mit 61,0 Score-Punkten ist gefolgt von der Drogeriekette DM (54,4 Punkte) und dem Spieleverlag Ravensburger (52,9 Punkte). Sieger werden zudem in einzelnen Branchenkategorien ausgerufen wie etwa beim Thema Autozubehör. Reklamierte 2017 dort noch Michelin den ersten Platz für sich hierzulande, hat Continental nach einem Platztausch schon 2018 in diesem Jahr seine führende Position knapp verteidigen können mit 32,3 Score-Punkten. Denn dicht dahinter folgt dem deutschen Unternehmen der Wettbewerber aus Frankreich mit einem 32,1er-Score. Weiter schließen sich dann noch Goodyear (28,0), Bridgestone (24,3) und Carglass (23,9) an. Im weltweiten Ranking rangiert Michelin allerdings vor Conti und wiederum Goodyear. cm