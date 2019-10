Quick-Reifendiscount-Gruppe „bringt Unruhe in den Markt“

Mit einem „starken Marketingmix, einer guten Auffindbarkeit im Netz sowie einer frühzeitigen, transparenten Jahresplanung“ habe die Quick-Reifendiscount-Gruppe der GD Handelssysteme die Onlineverkäufe in den vergangenen beiden Jahren nahezu verdoppeln können und startet somit positiv in die Saison 2019/2020. Dabei will die Organisation bewusst als ‚Unruhestifter‘ im Markt auftreten.

