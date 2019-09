Beim Quick Reifendiscount gibt’s „19 Tage bis zu 19 Prozent Rabatt“

Bei Partnern des zu den Goodyear Dunlop Handelssystemen (GDHS) gehörenden Quick Reifendiscount gibt es seit dem 12. und noch bis zum 30. September „bis zu 19 Prozent Rabatt“ beim Kauf von Sommer-, Winter-, oder Ganzjahresreifen in dessen Onlineshop. Das Ganze gilt beim Erwerb von mindestens zwei Pkw-, SUV- oder Llkw-Reifen in dem 19-tägigen Zeitraum allerdings nur dann, wenn in Verbindung damit binnen sieben Werktagen ab Kaufdatum auch ein Montagetermin in einem der an der Aktion teilnehmenden Quick-Betriebe vereinbart wird. Der Höchstrabatt von 19 Prozent wird dabei im Übrigen lediglich auf Profile der Konzernmarken Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava und Debica gewährt – bei Reifen aller anderen Marken wird demnach ein Nachlass von zehn Prozent eingeräumt. christian.marx@reifenpresse.de