In Bad Kreuznach produziert Michelin jetzt auch Pkw-Reifen in 19 Zoll

Mit einem Investment „in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrages“ – Teil des Zukunftspaktes, den die Sozialpartner für die deutschen Werke des französischen Konzerns geschlossen haben – hat Michelin seinen Produktionsstandort in Bad Kreuznach fit gemacht für die Fertigung von Pkw-Reifen bis hin zu 19 Zoll. Gemeinsam mit Vertretern aus dem Projekt- und dem Direktionsteam sowie des Betriebsrates feierte Werkdirektor Christian Metzger nun den Anlauf einer neuen Anlage zur Herstellung von 18- und 19-Zoll-Reifen. Sie ersetzt Maschinen, auf denen zuvor 14- und 15-Zoll-Reifen vom Band liefen, womit vor Ort die Produktion von 18-Zoll-Reifen erweitert wird auf nunmehr eben auch Reifen für Felgendurchmesser von 19 Zoll. Mit der zusätzlichen Dimension im Produktportfolio des Standortes wolle man dem aktuellen Trend zu größeren Reifen im Premiumsegment Rechnung tragen, heißt es. Für die kleineren Reifen im Format 14/15 Zoll habe die Kundennachfrage im Premiumsegment schließlich deutlich abgenommen, wie noch ergänzt wird. Seit 1966 werden vor Ort Pkw-Reifen gefertigt, wobei Michelin dort mit aktuell rund 1.500 auch Kautschukmischungen, Textil- und Stahlcord herstellt.

„Angesichts der Entwicklungen auf dem europäischen Markt ist die Investition in diese Modernisierung von entscheidender Bedeutung für unsere Wettbewerbsfähigkeit“, so Metzger. Man sei „sehr froh und stolz“, dieses große Projekt so zügig umgesetzt haben zu können, ergänzt Betriebsrat Francesco Caricato. „Und stolz sind wir auch, dass wir dieses für uns wichtige Projekt an den Standort Bad Kreuznach bekommen haben“, wie er hinzufügt. Ein Bad Kreuznacher Projektteam aus Facharbeitern, Ingenieuren und Planern hat demnach gemeinsam mit Experten aus der Michelin-Zentrale und externen Fachfirmen im Sommer 2018 die alten Anlagen abgebaut und in darauf folgenden Dezember mit den Vorbereitungsarbeiten für die Baustelle in der Werkshalle begonnen. In den Monaten danach ging es dann an den Aufbau der neuen Maschinen zur Fertigung von Rohreifen. Hochautomatisierte Systeme transportieren die Reifen Unternehmensangaben zufolge von dort aus zur Elektrovulkanisation, in die von 2014 bis 2018 zuvor ebenfalls bereits Investitionsmittel in Millionenhöhe aus dem Paket des Zukunftspaktes geflossen waren. cm