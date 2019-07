Nissan-Auszeichnung für Yokohama-Reifenwerk und -Vertrieb in Russland

Die Yokohama Rubber Co. Ltd. bzw. deren russisches Reifenwerk inklusive der Vertriebstochter in dem Land sind in der Kategorie Fahrwerk mit dem Best Supplier Award von Nissan Manufacturing Rus LLC ausgezeichnet worden. Als General Director letzteren Unternehmens hat Igor Boitsov den Preis der Landesorganisation des japanischen Reifenherstellers Yokohama R.P.Z. übergeben, die im Dezember 2008 in Lipetsk gegründet wurde und 2011 als erster Ableger eines japanischen Reifenherstellers die Pkw-Reifenproduktion in Russland aufgenommen hat. Nissan Russland wird demnach seit 2015 vor dort aus mit Erstausrüstungsreifen für seine im Land produzierten Fahrzeuge beliefert und soll alljährlich seine besten Zulieferer in insgesamt sechs Kategorien würdigen basierend auf der Produktqualität und den im Bereich Logistik an den Tag gelegten Leistungen. cm