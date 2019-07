BKT sponsert American-Football-Europameisterschaft

Die American-Football-Europameisterschaften der Junioren (U19) finden vom 29. Juli bis 4. August in Bologna statt. Auch der Reifenhersteller BKT sponsert das Event und wird auf Bannern rund um die Spielfelder in den beiden Stadien zu sehen sein. Zudem wird das Logo in dem für Interviews und Auszeichnungen vorgesehen Bereich und in der App „Gameday“, über die man die Spielergebnisse in Echtzeit verfolgen kann, auf den Webseiten und in verschiedenen Sozialen Medien zu sehen sein, heißt es beim indischen Reifenhersteller. cs