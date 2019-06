Doppeljubiläum für Euromaster/Michelin bei den „Best Brands“ der Nfz-Branche

Bei der „Best-Brand“-Leserwahl der im ETM-Verlag erscheinenden Zeitschriften Lastauto Omnibus, Trans Aktuell und Fernfahrer sowie der Nutzer des Onlineportals unter www.eurotransport.de hat Michelin zum nunmehr bereits 15. Mal in Folge den Titel als „Beste Nutzfahrzeugreifenmarke“ einheimsen können. „Wir sind begeistert, dass die Leser Michelin erneut zur besten Marke gewählt haben. Das zeigt, dass Michelin mit dem kompromisslosen Qualitätsanspruch an seine Produkte und Services auf dem richtigen Weg ist. Vielen Dank für die Markentreue und vielen Dank an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unsere Marke stetig voranbringen“, freut sich Philipp Ostbomk, Direktor Vertrieb B2B Michelin Deutschland, Österreich und Schweiz, über das Votum der mehr als 8.400 Teilnehmer an der Umfrage. Basierend auf ihr wurden die besten Marken in 27 Kategorien rund um das Nutzfahrzeug gewählt, wobei sich Michelin im Übrigen über noch einen weiteren Erfolg freuen kann. Denn seine Handelskette Euromaster räumte den Titel als Lieblingsmarke der Leser in der Kategorie Reifendienste ab – und das zum bereits zehnten Mal in Folge. „Es ist nicht selbstverständlich, zehn Jahre in Folge mit diesem in der Branche sehr begehrten Preis ausgezeichnet zu werden. Wir freuen uns riesig darüber und nehmen ihn zum Anlass, unseren Service im Sinne unserer Kunden noch weiter zu verbessern“, so der für Deutschland und Österreich verantwortliche Euromaster-Geschäftsführer Matthias Mezger-Boehringer. cm