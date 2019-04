RDKS-Sensor „EU-Pro Hybrid 3.5” hat Premiere bei der Autopromotec

Gleich zwei Neuheiten will der auf Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) und Ventile spezialisierte Anbieter Hamaton im Rahmen seiner Ausstellerpräsenz bei der Autopromotec vorstellen. Mit im Gepäck zu der Messe vom 22. bis zum 26. Mai in Bologna (Italien) hat das Unternehmen demnach einerseits einen neuen Universalsensor für direkt messende Systeme. Andererseits will man vor Ort ein neues, zusammen mit ATEQ exklusiv für Hamaton-Sensoren entwickeltes Diagnose-/Programmiergerät namens „H47“ zeigen, das über eine integriertes OBDII-Modul verfügt und fünf Jahre lang kostenlos mit Updates versorgt werden soll. Der „EU-Pro Hybrid 3.5” genannte RDKS-Sensor zeichne sich insbesondere dadurch aus, dass er binnen einer bis drei Sekunden konfiguriert werden könne. Damit sei er der diesbezüglich schnellste im Markt, sagt Hamaton. cm

