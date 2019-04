Schon über 600 Freigaben für Pirellis „Angel GT II“

Vor wenigen Wochen erst hat Pirelli den Nachfolger seines Tourensportreifens „Angel GT“ vorgestellt, da soll das Modell mit der um eins erhöhten Versionsnummer schon mit einer großen Palette an Freigaben für ein breites Spektrum an Maschinen aufwarten können. Wie es vonseiten des Herstellers heißt, können dank entsprechender Homologationen bereits jetzt Besitzer von über 600 Motorradmodellen den neuen „Angel GT II“ an ihrem Fahrzeug montieren. „Die Bandbreite der Motorradmodelle ist enorm und reicht von beliebten Sporttouringmotorrädern wie etwa den BMW-Straßenboxern über zahlreiche Naked Bikes – von den Ducati Monster-Modellen bis zur aktuellen KTM 790 Duke – bis zu Supersportlern wie den zahlreichen Versionen der Honda Fireblade“, so Pirelli unter Verweis auf die Bereifungsdatenbank der Marke unter www.pirelli.com/tyres/de-de/motorrad/homepage, wo die Freigaben zum Herunterladen bereitgehalten werden. Wer seine Maschine dort noch nicht findet, dem wird geraten, regelmäßig vorbeizuschauen. Denn die Datenbank werde ständig erweitert, verspricht der Anbieter. Motorradfahrer, die zusätzliche Fragen haben, können sich zudem direkt online an den Pirelli-Kundendienst wenden, wofür unter www.pirelli.com/tyres/de-de/motorrad/kontaktieren-sie-uns ein Kontaktformular zu finden ist. cm